Vorgeschmack aufs Paradies

Der "Petersdom": Eine gartenhistorische Ausstellung ist in die ehemalige Klosterkirche auf dem Erfurter Petersberg eingezogen. Eine Begegnung mit Paradiesgärten und Gartenparadiesen.

Von Veit-Mario Thiede

Auf dem im Giebel der Peterskirche hängenden Banner begegnen Adam und Eva der Heiligen Jungfrau Maria. Sie stehen am Baum des Lebens, der hier zugleich derjenige der Erkenntnis ist. Zum Zeichen der Erlösung tritt in seiner Krone ein Kruzifix in Erscheinung und zur Warnung vor der ewigen Verdammnis schiebt sich ein Totenschädel aus dem Geäst. Der Baum trägt zweierlei "Früchte": Eva pflückt für die Gottlosen Äpfel, während Maria die Gläubigen mit Hostien versorgt.