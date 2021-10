Gott einfach mal machen lassen

Vom Verlust des christlichen Glaubens ist in Deutschland viel die Rede. Die Mitglieder verlassen Jahr für Jahr ihre Kirchen zu Zehntausenden. Aber woran liegt das? An den Gottesdiensten vielleicht?

Von Thomas Klatt

Dass Gottesdienste eine entscheidende Rolle dabei spielen, meint zumindest Reinhard Thöle, lutherischer Pastor und emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in seinem neuen Buch: „Geheiligt werde dein Name – Christliche Gottesdienste zwischen Anbetung und Anbiederung.“

Viele Pfarrer, Priester und Liturgen wüssten kaum noch, was sie Sonntag für Sonntag machen bzw. tun und lassen sollten. So gehe es allzu oft um mehr oder weniger theologisch-intellektuelle Vorträge bis hin zu pädagogischen Ermahnungen.