„Wir sind die schrecklichsten Eltern“

Die vierfache Mutter und Pfarrfrau Janina Kürschner aus Potsdam hat ein Buch über den ganz normalen Familienwahnsinn geschrieben.

Von Klaus Büstrin

Unsagbares Glück und hin und wieder ein Stöhnen stehen im Familienalltag dicht beieinander“, sagt Janina Kürschner. Im Marburger Francke Verlag hat sie ein Buch mit dem Titel „Morgens Theater, abends Zirkus und zwischendurch ganz großes Kino“ veröffentlicht. Damit macht sie deutlich, was alles in einer Familie möglich ist.

Die gebürtige Potsdamerin wuchs in einem atheistischen Umfeld auf, engagierte sich in der SED-Jugendorganisation FDJ, studierte nach der Wende Volkswirtschaftslehre und war als Entwicklungshelferin in mehreren Ländern tätig.