Franckes Wirken als Popmusical

Außergewöhnliches Projekt: Christoph Rymatzki, Pfarrer in Jena, initiierte eine besondere musikalische Entdeckungsreise, in der der große Sozial- und Kirchenreformer aus Halle in den Fokus gestellt wird. Es entsteht ein Ein-Personen-Theaterstück und ein aufwändigeres Musiktheater.

Von Claudia Crodel

August Hermann Francke (1663 bis 1727), der Hauptvertreter des Halleschen Pietismus und Gründer der dortigen Stiftungen, der bis heute Theologie und Frömmigkeit in Kirchen und Freikirchen nachhaltig geprägt hat, kommt auf die Bühne. Das jedenfalls hat sich Christoph Rymatzki, Pfarrer in Jena, auf die Fahnen geschrieben. Rymatzki hat nicht nur in Halle studiert, sondern sich intensiv mit der Geschichte der Franckeschen Stiftungen, dem Pietismus und christlich-jüdischen Begegnungen des 18.