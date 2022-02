Der Sonntag Septuagesimä ist klassischer Kirchentagssonntag. Damit soll ein Stück des Kirchentagsflairs in die Kirchen vor Ort geholt werden, betont der Landesausschuss des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) in Mitteldeutschland in einer Mitteilung.

Auf zwei Gottesdienste wird darin besonders hingewiesen. In Erfurt gestalten um 10 Uhr Vikarin Julia Braband und Diakon Matthias Sengewald einen Kirchentagsgottesdienst in der Martinikirche. Und in Halle-Trotha gibt es um 10.30 Uhr einen Kirchentagsgottesdienst mit Posaunenmusik unter der Leitung von Landesposauenwart Frank Plewka. Die Liturgie in der Kirche St. Briccius gestaltet Pfarrer Christoph Victor.

Für die Gestaltung der Gottesdienste hat der DEKT ein Materialheft zusammengestellt mit Einzelbausteinen oder einer kompletten Gottesdienstvorbereitung zu Psalm 31. Es wird darauf hingewiesen, dass die Handreichung vor allem ehrenamtliche Lektoren und Prädikanten unterstützen kann.

Der nächste Kirchentag wird vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg unter dem Motto „Jetzt ist die Zeit“ gefeiert.

8 kirchentag.de/kirchentagssonntag