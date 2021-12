Mit kleinen Gesten Gutes tun

Lasst uns froh und munter sein, heißt ein beliebtes Adventslied. Doch nicht nur Kinder sollten sich von dieser heimlichen Hymne auf den heiligen Nikolaus angesprochen fühlen.

Von Fabian Brand

Die Freude ist ihnen ins Gesicht geschrieben – den Figuren, die am Fürstenportal des Bamberger Doms dargestellt sind. Über dem Portal hat der Künstler das Weltgericht gezeigt, so wie es im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums beschrieben ist: In der Mitte steht Christus, der Weltenherrscher, der auf dem Richterstuhl Platz genommen hat und über das Schicksal der Welt entscheidet.

Rechts von ihm sind jene, die im Gericht keinen Bestand haben – sie werden vom Teufel in Ketten abgeführt. Und auf der linken Seite sind jene erlösten Menschen zu sehen, die teilhaben an der ewigen Freude.