Heilige Haute Couture

Elisabeth von Thüringen: In Oberwalluf in Hessen wird das Bußkleid der Heiligen verehrt. Eine kurze Geschichte des "Kleinen Braunen" und von seinem abenteuerlichen Weg ins Rheingau.

Von Günter Schenk

"Heilige Elisabeth“, beten die Pilger im südhessischen Oberwalluf, „du zeigst uns durch dein Vorbild, was die Liebe in einer christlichen Seele vermag.“ Vereint hat die Betenden ein geflicktes, dunkles Kleid aus grobem Wollstoff. Unscheinbar mutet es an, doch es ist eine der wertvollsten Reliquien des Rheingaus: das Bußgewand der heiligen Elisabeth von Thüringen (1207–1231).

Die Adlige, die als eine der ersten Frauen ganz im Sinne des franziskanischen Armutsideals lebte, gründete als junge Frau ein Spital für alle jene, die kein anderes Krankenhaus aufnehmen wollte.