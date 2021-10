Notizen, Berichte, Plädoyers: Der Anschlag auf die Synagoge von Halle jährt sich am 9. Oktober zum zweiten Mal. Ein neues Buch gibt den Betroffenen eine Stimme.

Von Leticia Witte

Der Titel dieses Buches ist ein Zitat: Bevor Rabbinerin Rebecca Blady vor Gericht zum Anschlag auf die Synagoge und einen Dönerimbiss in Halle aussagte, telefonierte sie mit ihrer Großmutter in New York. Die über 90 Jahre alte Schoah-Überlebende sagte zu ihr: "Erzähl alles, habe keine Angst!" Also berichtete die Enkelin nicht nur über den Tag des Attentats – sondern auch darüber, was die Nazis ihren Verwandten angetan haben, wie das ihre Familie bis heute und Bladys Empfinden während des Anschlags prägte, als sie selbst stundenlang von ihrem Kind getrennt und in Ungewissheit war.