Generalmajor Ruprecht von Butler ist Kommandeur der 10. Panzerdivision im unterfränkischen Veitshöchheim. Der evangelische Christ hat seinen Lebensmittelpunkt in Dietlas im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach und gehört der neuen EKD-Synode an.

Wie erleben Sie die Militärseelsorge und welchen Stellenwert hat sie in der Truppe?

Ruprecht von Butler: Für mich war und ist die Militärseelsorge immer etwas sehr Lebendiges. Sie ist unverzichtbarer Teil unseres Truppenalltages. Das beginnt beim lebenskundlichen Unterricht und geht bis zur seelsorgerischen Betreuung. Unsere Militärpfarrer leisten einen unverzichtbaren und ganz großartigen Dienst, gerade auch in der Begleitung unserer Einsätze. Nun ist es aber für mich einfach, das so zu sagen, weil Religion in meiner Familie immer einen wichtigen Platz hatte. Wenn ich jetzt auf die jungen Soldatinnen und Soldaten blicke, dann sieht das häufig anders aus, wir sind ein Spiegel der Gesellschaft.

Die erste Berührung mit Religion erfolgt nicht selten zum ersten Mal im lebenskundlichen Unterricht, wenn wir ethische Fragen diskutieren. Die Militärseelsorge kann uns bei den Fragen, wie dienen wir, und wofür stehen wir wichtige Orientierung geben. Am Ende verteidigt der Soldat der Bundeswehr Werte. Es sind im Kern die Werte unseres Grundgesetzes. Wer nicht zu diesen Werten steht, wie der Menschenwürde, der Einzigartigkeit der Schöpfung jedes einzelnen Menschen, der Religionsfreiheit, den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt, der hat bei uns in der Bundeswehr keinen Platz.

Theologen kritisierten jüngst den Großen Zapfenstreich für die Afghanistan-Teilnehmer. Die Zeremonie überhöhe und weihe militärische Einsätze und sie grenze Menschen ohne Religionszugehörigkeit aus. Was sagen Sie dazu?

Die letzten Wochen waren schwierig. Die Frage, mit welchem Zeremoniell des militärischen Anteils unseres Einsatzes gedacht wird, wurde wichtiger als die große Frage, warum der zivile Aufbau immer hinter dem militärischen in Afghanistan zurückblieb, und wo die Verantwortung derjenigen zu suchen ist, die mit dem Abzug der NATO-Stabilisierungskräfte dem Land den Stecker gezogen und es den Taliban überlassen haben.

Den Großen Zapfenstreich „Ritualen des 3. Reiches“ zuzuordnen, verletzt mich. Seine Wurzeln liegen in den Freiheitskriegen des 19. Jahrhunderts. In diese Zeit fällt die Entwicklung von Grundrechten, wie wir sie heute in unserem Grundgesetz finden.

Ich „bete an die Macht der Liebe“ als zentraler Teil des Zapfenstreiches ist in diesem Sinne ein Nacht- und vor allem ein Trauergebet – gespielt wird aber nur die Melodie, kein Text wird gesungen. Ich bin dankbar, dass dieses Gebet christliche Wurzeln hat. Es schließt in meinem Verständnis aber nicht aus, sondern schließt diejenigen ein, die nicht mehr unter uns sein können, egal welcher Religion, so habe ich es immer verstanden. Eine Kirche, die ein Gebet kritisch sieht, verstehe ich kaum. Und ich fand es von der Symbolik sehr gelungen, dass zwei Afghanistanveteranen vorne auf dem Pult als Geehrte standen, vor unserem Parlament, vor unserem Auftraggeber, und die höchsten Vertreter unseres Staates sinnbildlich hinter ihren Soldaten anerkennend standen.



Die Fragen stellte Willi Wild.