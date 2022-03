Vor 35 Jahren erschien die Zeitschrift des Arbeitskreises Solidarische Kirche in der DDR. Die Gruppe junger Pfarrerinnen und Pfarrer setzte sich für demokratische Reformen in Kirche und Gesellschaft ein. Pfarrer Joachim Goertz gehörte damals dazu. Mit ihm sprach Willi Wild über vergangene Zeiten und aktuelle Bezüge.

Wer oder was war der Arbeitskreis Solidarische Kirche?

Joachim Goertz: Der Arbeitskreis ist aus einer Initiative ehemaliger Studenten des Katechetischen Oberseminars in Naumburg entstanden. Initiatoren waren Vikare, die nach ihrer Entsendung in die Gemeinden in Verbindung bleiben wollten, um sich auszutauschen über kirchenpolitische und gesellschaftspolitische Fragen.

Bezog sich die Solidarität auf das Miteinander innerhalb der Kirche?

Nicht nur. Es gab zwei Ebenen. Zum einen die innerkirchliche, im Sinne eines gewerkschaftlichen Engagements und andererseits die Solidarität mit demokratischen Kräften in der Gesellschaft. Damit wollten wir die kirchliche Perspektive einbringen.

Welche politische Ausrichtung hatte der Arbeitskreis?

Die Kategorisierung spielte nicht die entscheidende Rolle, aber von der Tendenz her eher linksliberal. Wir orientierten uns, sofern das möglich war, an westdeutschen kirchenkritischen Bewegungen. Der wesentliche Schwerpunkt war die Demokratisierung in Kirche und Gesellschaft.

Wie kamen Sie zu der Bewegung?

Ich war in Naumburg am Katechetischen Oberseminar in einer Zeit, als Wolf Biermann ausgebürgert wurde und sich Oskar Brüsewitz verbrannt hatte. Dort lernte ich die Initiatoren kennen, die dann die Idee des Arbeitskreises in Wittenberg am Predigerseminar umgesetzt haben.

Können Sie die Idee noch konkretisieren? Was waren die Anliegen der Solidarischen Kirche?

Es ging da zum einen um ethische Fragen, etwa, ob man mit jemand im Pfarrhaus zusammenleben darf, mit dem man nicht verheiratet ist. Wie kann man als homosexueller Theologiestudent ins Pfarramt? Also ganz praktische Themen, die wir da diskutierten.

Neben diesen innerkirchlichen Aspekten gab es viele Gespräche über gesellschaftliche Themen. Das hielten wir von unserem Selbstverständnis als Teil der evangelischen Kirche her für geboten. Die Kirchenleitung war für unsere Verhältnisse oft zu verhalten. Und wir haben da offensiv kirchliche Standpunkte vertreten.

Die Basis unseres Handelns hatten wir in einer Erklärung fixiert. Daneben hatten wir eine Struktur ausgearbeitet mit dem DDR-weiten Koordinierungsausschuss und Regionalgruppen.

Wie verhielt sich der Arbeitskreis zum Thema Ausreise?

Die einen waren da der Meinung, die Ausreise wäre ein unpolitischer Akt, während die anderen den Ausreiseantrag als ein politisches Statement ansahen. Es gebe Zeugnis über den Zustand der DDR-Gesellschaft, war ein Argument. Dabei war es nicht einfach, die Positionen zusammenzubringen. Ich hielt es für wichtig und richtig, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen diejenigen, die ausreisen wollten, und die, die dablieben und hier die Gesellschaft verändern wollten.

Ein wichtiges Datum war der 17. Januar 1988, die Luxemburg-Liebknecht-Demonstration in Berlin. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Wir haben auf die Aktivitäten der Bürgerrechtsbewegung reagiert oder den Überfall der Stasi auf die Umweltbibliothek in der Zionskirche 1987 angeprangert oder eben die Anliegen der Demonstranten unterstützt. Viele Bürgerrechtler waren Teil oder zumindest Sympathisanten der Solidarischen Kirche, wie Wolfgang Templin, Freya Klier oder Marianne Birthler, später auch Katrin Göring-Eckardt.

Ihre Treffen hatten Sie passenderweise auf DDR-Feiertage gelegt, Tag der Arbeit und Tag der Republik.

Da stand eine ganz praktische Überlegung dahinter, um Termine für unsere Vollversammlung zu finden. Der Staat hatte an den Tagen mit sich zu tun, und wir hatten frei.

Wie ging die Kirchenleitung mit dem Arbeitskreis um?

Es gab Gespräche mit dem Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, wo es darum ging, ob die Solidarische Kirche zumindest formal den Status als unselbstständiges Werk der Kirche bekommen könnte. Dazu ist es allerdings nicht gekommen. In Thüringen wurden wir als Störenfriede wahrgenommen, da hat es Auseinandersetzungen mit der Kirchenleitung gegeben. Im Gegensatz zu Berlin, wo wir in Bischof Gottfried Forck einen Förderer unserer Bewegung hatten.

Welchen Anteil hatte die Solidarische Kirche an der Aufdeckung der gefälschten Kommunalwahl 1989?

Die Thüringer Regionalgruppe war eine der aktivsten, was das politische Engagement anbelangte. Wir haben beispielsweise eine Art Boykottaufruf im Vorfeld gestartet. Bereits 1986 initiierte Rainer Eppelmann in Berlin Wahlbeobachtung, aber das hatte damals noch nicht so eingeschlagen wie dann 1989.

Im Gegensatz zu anderen Bürgerrechtsgruppen ist der Arbeitskreis nach der Wende verschwunden. Warum ging es nicht weiter?

Damals gründeten sich neue Gruppen und Parteien, in denen unsere gesellschaftspolitisch interessierten Mitglieder eine neue Heimat fanden. Die kirchenpolitischen Diskussionen waren zu dem Zeitpunkt in den Hintergrund gerückt und nicht mehr so richtig kompatibel. Annäherungsversuche an westliche Arbeitskreise waren leider nicht erfolgreich.

Heute gibt es wieder Menschen, auch innerhalb der Kirche, die Demokratiedefizite sehen und sich bei ihrem Protest auf die Bürgerrechtsbewegung der DDR berufen. Wie stehen Sie dazu? Und braucht es heute wieder einen Arbeitskreis Solidarische Kirche?

Auf jeden Fall nicht unter dieser Prämisse. Es gibt einen fundamentalen Unterschied: Wir leben nun mal in einer Demokratie, so unvollkommen sie sein mag. Eine Diktatur ist eben noch einmal etwas ganz anderes. Wer diese unterschiedlichen Systeme miteinander vergleicht, verharmlost, was damals gewesen ist. Wenn es nicht ernst wäre, wäre es lächerlich. Es ist beschämend, wenn sich heute Menschen darauf berufen. Mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang: Wo der liebe Gott sich ein Haus baut, baut sich der Teufel gleich eins daneben und macht es so, dass es zum Verwechseln ähnlich sieht.

Ich kenne einstige Mitstreiter aus der Bürgerbewegung, die jetzt hier wieder aktiv geworden, oder besser abgedriftet sind.

Aber das hat mit dem Ansinnen von damals nichts zu tun. Und es ist demagogisch, dafür die Bewegung von 1989 in Anspruch zu nehmen.

Wie ging es nach der Wende weiter?

Ich habe die Sozialdemokratische Partei (SDP) mit gegründet und war noch einige Zeit in der Kommunalpolitik aktiv. Später ließ sich das aber nicht mehr zeitlich mit meinem Pfarrberuf vereinbaren. Aber das Thema Aufarbeitung und Versöhnung hat mich nicht losgelassen. Ich bin derzeit im Bürgerkomitee „15. Januar“ in Berlin aktiv.

Wie stehen Sie angesichts des Krieges in der Ukraine zur Forderung "Frieden schaffen ohne Waffen"?

"Frieden schaffen ohne Waffen" ist angesichts des Völkermordes Putins nur zynisch. Wie wäre es denn dagegen mit "Frieden schaffen ohne Gas und Strom"? Solange wir Deutschen und die anderen Westeuropäer einen warmen Hintern und uns in Unschuld waschen wollen, ohne nass zu werden, wird dieser Krieg nicht enden. Ansonsten lieber schweigen und hilflos helfen.

ARBEITSKREIS SOLIDARISCHE KIRCHE

Der Arbeitskreis wurde 1986 gegründet und agierte landesweit mit Basisgruppen in verschiedenen Städten. Die etwa 300 Mitglieder waren Mitarbeiter der Kirche.

Der AKSK bemühte sich um mehr Transparenz und Demokratie in der Kirche, aber auch um die „Durchsetzung der Menschenrechte nah und fern“, wie es in der Basiserklärung hieß. So bewegte er sich immer mehr in Richtung politische Opposition. Die Mitglieder solidarisierten sich mit den auf und nach der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration 1988 in Ost-Berlin Verhafteten. Sie führten eine intensive Auseinandersetzung mit der Ausreiseproblematik und wendeten sich gegen die Kriminalisierung und Ausgrenzung der Antragsteller. Der Kreis beteiligte sich an den Aktivitäten zur Aufdeckung der gefälschten Ergebnisse der Kommunalwahl 1989.

Einmal im Jahr trafen sich die Mitglieder auf Vollversammlungen, dazwischen hielt ein zehnköpfiges Sprechergremium die Verbindung aufrecht. Viele Mitglieder engagierten sich ab 1989 in den neuen Bürgerbewegungen und Parteien; der AKSK hörte auf zu bestehen.

Die Thüringer Regionalgruppe trat noch bis Ende der 1990er-Jahre als kirchenpolitische Gruppierung auf.

Quelle: Opposition und Widerstand in der SED-Diktatur, Hans-Joachim Veen, Hg. (red)