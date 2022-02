Das gläserne Dreieck im Harz

Zerbrechliche Kunst: Die Glasmanufaktur in Derenburg fertigt Glas-bausteine für Baudenkmäler. Andere Werkstätten in der Umgebung haben sich auf traditionelle Kirchenfenster spezialisiert. Ihre Erzeugnisse sind begehrt und bewundert.

Von Uwe Kraus

Wer über Sachsen-Anhalt und künstlerisches Glas diskutiert, kommt an der Glasmanufaktur Derenburg, an Marita Voigt mit ihrer berühmten Fernsehturm-Vase, Marlis Ameling oder Günter Grohs nicht vorbei. Von 1966 an bis zur Wende gehörte die Glashütte der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Wer sich mit zeitgenössischer, künstlerischer Glasfertigung befasste, kam in den damaligen VEB Harzkristall Derenburg. Der Wernigeröder Günter Grohs absolvierte dort sein Praktikum und gestaltet heute Glaskunst im Kirchenraum. Für die Kirche St.