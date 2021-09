Bundesgartenschau: Im Erfurter Egapark präsentieren sich derzeit Friedhofsgärtner aus ganz Deutschland mit ihren Arbeiten. Claudia Bartel ist eine von ihnen.

Von Paul-Philipp Braun

Erna Wibel wurde 59 Jahre alt. So steht es auf ihrem Grabstein. Mehr steht auf der gut einen Meter hohen Stele aber auch nicht. Der Name, die Jahreszahlen, das war es auch schon. Ob Erna Wibel sich ihren Grabstein so gewünscht hat, das wissen wir nicht. Denn eine Frau mit diesem Namen und dieser Lebenszeit hat vermutlich nie existiert. Einen Grabstein hat sie dennoch. Er steht auf der Bundesgartenschau (Buga) und ist, genau so wie das ihn umgebende Grab, nur zur Anschauung gedacht, nicht zur Würdigung der Verstorbenen.