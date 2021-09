Die Sprache geht - die Musik bleibt. Das ist, was viele erleben, die mit Demenzpatienten zu tun haben. Warum? Weil Musik Emotion ist: Sie vermag es Erinnerungen zu wecken und Geborgenheit zu vermitteln. Die Komische Oper Berlin lädt Menschen mit Demenz und deren Angehörige derzeit zu einem tollen Projekt ein. Unter dem Motto «Resonare» wird in den Gruppenstunden gemeinsam gesungen und musiziert. Ob die Singegruppe neben Volksliedern auch Lagerfeuersongs anstimmt? Im Bereich der Kirchenmusik gibt es das - und das sei per se nicht schlecht, findet Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther. Alles ist gut, solange die Kirchenmusik nur etwas mehr experimentellen Mut wagt und nicht im "Ohrensessel" einschläft, fordert er in seinem neuen Buch „Der Sound Gottes. Kirchenmusik neu denken. “ Was gottgefällig sei, liege nicht im Ermessen eines Musikwissenschaftlers, widerspricht Johanna Korf, Kirchenmusikerin im Mansfelder Land. Wie aber sieht er denn nun aus, der "Sound Gottes"? Willi Wild hat einmal ganz genau hingehört.

Unser Thema

Ein letztes Mal: Der Journalist Andreas Malessa und der Aktionskünstler Arno Backhaus haben eine gemeinsame Vergangenheit. 30 Jahre danach wollen sie diese Zeit noch einmal aufleben lassen. Willi Wild hat mit den beiden über die wilden 70er, Ausdruckstanz in Gemeindehäusern und zweistündige Grußworte gesprochen. Mehr erfahren im Sommerinterview >>>

Spielen, bis die Luft ausgeht: Die Warmuths sind eine musikalische Familie. Genauer gesagt, eine Bläser-Familie. Angefangen hat alles 1960, als in Triebes ein Posaunenchor gegründet wurde. Hier geht's zum Beitrag >>>

Fotowettbewerb: Kleiner Spiegel, große Wirkung

Herzlichen Glückwunsch, Lucia Zacher! Die Erfurterin hat mit ihrem Bild vom Paradiesbaum beim Fotowettbewerb von Achava und »Glaube + Heimat« das Rennen gemacht.

Gewinnerin des Publikumspreises steht fest

Außerdem

500 Jahre Luthers Bibel

"Wartburg-Experiment" startet

Neugierig geworden?