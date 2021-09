Freitagabend. Aus der Kirche in Triebes klingt wunderschöner Gesang. Für meine Ohren perfekt. Doch immer wieder wird das Lied unterbrochen. Matthias hört eine Nuance, die er – als Student der Kirchenmusik – perfekter haben will. Schließlich ist es die Probe für einen besonderen Anlass: Am nächsten Tag heiratet Rahel, die Tochter von Stephan und Rena Warmuth. Matthias, ihr Bruder, ist Trauzeuge. Schließlich darf der Chor – bestehend aus Mama, Cou-sinen, Schwager, Nichten und Freun-den – kurz pausieren.

Von Kathleen Bernhardt

Die Warmuths sind eine musikalische Familie. Genauer gesagt, eine Bläser-Familie. Angefangen hat alles 1960, als in Triebes ein Posaunenchor gegründet wurde. Im September, erinnert sich Vater Reinhard.