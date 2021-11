Prozente, Prozente, Prozente. Wer heute noch nicht beim Händler seines Vertrauens vorbeigeklickt hat, wird entweder die Weihnachtswunschliste seiner Lieben schon abgearbeitet haben - oder es schlicht mit Jesus halten, der möglicherweise eher für einen "Giving Tuesday" denn einen "Black Friday" plädiert hätte.

Für alle Schnäppchenjäger muss sich wohl heute das Himmelreich auf Erden öffnen. Ob Technik, Schuhe oder Instrumente: Am "Black Friday", dem Schwarzen Freitag, kann gespart werden wie an kaum einem anderen Tag im Jahr - vom "Cyber Monday" mal abgesehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Drumset? Das Schlagzeug ist nämlich Instrument des Jahres 2022 und wäre als Weihnachtsgeschenk nicht nur eine lohnende Investition in eine mögliche Musikkarriere des rhythmisch begabten Nachwuchses. Es wäre auch eine etwas handlichere Wahl als die Orgel, die 2021 diesen Titel trägt. Zu erwägen wäre auch ein Angebot von Ikea. Das beliebte schwedische Einrichtungshaus nämlich vermietet für 77 Cent im Monat ein Mini-Apartment. Der Haken: Man müsste in Tokio wohnen und sich mit zehn Quadratmetern zufriedengeben. Ob da aber noch Platz für ein Schlagzeug wäre? Dann vielleicht doch lieber Konsumverzicht!

Von eben dieser besseren Alternative zum "Black Friday" ist so gesehen schon in der Bibel die Rede. Da heißt es im Neuen Testament: „Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen." (Apostelgeschichte 20,35). Gelegenheit das Wort in die Tat umzusetzen ist am 30. November, dem „Giving Tuesday“. Die Idee für den „Tag des Gebens“ entstand 2012 in den USA. Inzwischen beteiligen sich jährlich zahlreiche Menschen, Unternehmen, Stiftungen, diakonische Einrichtungen und Kirchengemeinden in über 100 Ländern weltweit. Mit Projekten oder Spendenaktionen sollen andere unterstützt werden. Gutes tun an der Schwelle zum Advent - ein Gedanke, der nicht nur den Geldbeutel, sondern vor allem auch die Herzen öffnet.

Um offene Herzen, aufgeschlossene Gotteshäuser und die Willkommenskultur in unserer Kirche geht es in der aktuellen Ausgabe der Kirchenzeitung. Gute Lektüre!

Adventsserie: Sie hatten keinen Platz in der Herberge, heißt es im Lukasevangelium. Unsere Autorin Gerlinde Sommer fragt: Wie ist es heute um die Willkommenskultur in der Kirche bestellt?



Konjunktiv hat Konjunktur: Könnte stattfinden, soll eröffnet werden … – sicher ist nichts. Obwohl die Corona-Schutzverordnungen mitunter Märkte erlauben, werden sie vielerorts wie in Sachsen abgesagt.

Selbstversuch: Advent bedeutet Ankunft. Eine Zeit, in der Christen sich darauf vorbereiten, den Sohn Gottes willkommen zu heißen. Doch wie steht es heute, 2000 Jahre nach Jesu Geburt, um die Willkommenskultur in unserer Kirche? Angelika Reiser-Fischer hat war zu einem Gottesdienst-Check im Erfurter Augustinerkloster.

Erlösung in der Warteschleife

