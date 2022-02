Jonas will’s wissen

Das Sterben klammert unsere Gesellschaft oft aus. Besonders in Bezug auf Kinder herrscht eine große Sprachlosigkeit. Ein Projekt des Martha-Maria-Krankenhauses in Halle-Dölau will das ändern.

Von Katja Schmidtke

Jonas ist auch an diesem grauen Wintertag da: auf der Palliativstation des Dölauer Krankenhauses. Er sitzt am Tresen der Stationsleitung, um ihm herum ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten. Mit großen, neugierigen Augen schaut Jonas zu, wie Ärzte, Pflegemitarbeiter und Therapeuten Menschen mit unheilbaren Krankheiten versorgen. "Das ist unser Jonas", sagt Anja Flier, Bereichsleiterin der Palliativstation. Sie greift nach der Handpuppe und haucht ihr Leben ein: Jonas dreht den Kopf, seine Hände gestikulieren.