Heute wäre unser verehrter Lehrer der „Praktischen Theologie“ in Jena, Prof. Klaus-Peter Hertzsch, 90 Jahre alt geworden. Er ist uns lebendig nahe in seinen Predigten, Vorlesungen, Vorträgen und Büchern. Die „Biblischen Balladen“ für seine Patenkinder und das „Thüringer Krippenspiel“ haben sich rasch verbreitet und wurden mehrfach herausgegeben und weiterempfohlen. Die einprägsamen Verse dieses Krippenspiels werden in Christvespern nicht nur von Kindern sondern auch von Erwachsenen in den Personen der Weihnachtsgeschichte dargestellt. Gelernt, geliebt und unvergessen!

Klaus-Peter Hertzsch hat in uns die Liebe und Lust geweckt, uns als Pfarrer/Innen in die Gemeinden rufen zu lassen und Gottes lebendige Worte weiterzusagen.

Sein Gesangbuchlied „Vertraut den neuen Wegen“ EG 395 ist ein Klassiker geworden.

Ein Bild- und Textbuch trägt diesen Titel „Vertraut den neuen Wegen“. Texte von K.P.Hertzsch, Fotos von Jürgen Richter (Thomas Verlag Leipzig 1996). In diesem Sommer stand es aufgeschlagen im Fenster unserer Veranda. Es wäre ein großer Gewinn, wenn dieses Buch wieder neu aufgelegt würde, auch als ein besonderes Geschenk zu seinem 90.Geburtstag. Zum Gedenken sollen aus diesem Buch seine Worte zu Wort kommen:

Aus: „Zum Abschied“

„Du schönes sommerliches Land, du schöne Zeit,

das ruht nun alles fest in Gottes Hand,

das Kommende wie die Vergangenheit.

…

Und was vergangen ist, ist nicht entschwunden,

es ruht bewahrt in Gottes Ewigkeit.

Wir denken an gemeinsam froh verbrachte Stunden,

an schwere Tage, die wir überwunden,

und haben überall in ihm verbunden

durch Gottes Treue eine gute Zeit.

Aus: „Segen im Alter“

Ja, Herr, die Zeit hat uns getrieben

hinauf, hinab, durch Glück und Trauer.

Du aber bist uns treu geblieben.

Dein Segen gibt uns Ziel und Dauer.

Längst ist das Ende ja entschieden:

Es kommt dein Reich. Es kommt dein Frieden.

In dankbarer Erinnerung! Maria-Barbara Glöckner-Latour.