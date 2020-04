Gotha (red) - Einkauf, Gassi-Gehen, Medikamente abholen, Briefe zur Post bringen – das sind Angebote im Rahmen der Nachbarschaftshilfe in Gotha. Dahinter stehen die Freiwilligenagentur und die Koordinierungsstelle EFA- Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit des Diakoniewerk Gotha.Die Nachbarschaftshilfe richtet sich an Menschen, die nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr das Haus oder die Wohnung verlassen können und niemanden haben, der sie in dieser Situation unterstützt. Außerdem werden dafür Menschen gesucht, die sich hier freiwillig engagieren wollen.

Die Freiwilligenagentur und die Koordinierungsstelle EFA bringen ehrenamtlich Engagierte mit Menschen zusammen, die Hilfe brauchen. „Wir wünschen uns, dass niemand in dieser schwierigen Zeit allein dasteht“, sagt Sophia Dobritzsch von der EFA. „Wir wollen mit unserem Angebot Betroffenen im Landkreis Gotha zur Seite stehen, die besonders unter der gegenwärtigen Situation leiden“, sagt Stephanie Herzog von der Freiwilligenagentur. „Es gibt Menschen, die in Quarantäne sind oder sich nicht nach draußen trauen, und die niemanden haben, der sie in dieser besonderen Situation unterstützt.“

Tipp Die Nachbarschaftshilfe ist erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 14.00 Uhrunter Telefon 03621-305819 oder per E-Mail unter: ehrenamtlich@diakonie-gotha.de