"Das war ein langer Weg"

Bildung: Trotz der großen Herausforderungen in der Corona-Pandemie blickt die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland mit Zu-versicht auf das neue Jahr. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Schul-stiftung in Mitteldeutschland, Marco Eberl, sprach Dirk Löhr.

Das neue Thüringer Gesetz zu den Schulen in freier Trägerschaft sieht eine Steigerung der Finanzhilfe von 193 Millionen Euro 2020 auf 217 Millionen 2021 vor. Herr Eberl, als Sprecher der freien Schulen müssen Sie doch zufrieden sein?

Marco Eberl: Das war ein langer und arbeitsintensiver Weg. Als Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der freien Schulträger haben wir vor mehr als drei Jahren ein Gutachten zur Ermittlung der tatsächlichen staatlichen Schülerkosten in Auftrag gegeben.