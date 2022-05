Hoch hinaus: Die Stiftskirche im baden-württembergischen Mosbach verwandelte sich in eine «Kletterkirche». Verschiedene Stationen luden einen Monat lang dazu ein, sich mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen.

Von Susanne Lohse

Normalerweise steht Victor vom Hoff mit beiden Beinen auf der Kanzel und predigt. Seit Anfang März allerdings hing der Pfarrer von der Evangelischen Stiftsgemeinde Mosbach mit Bergfeld und Waldstadt wortwörtlich in den Seilen. Grund ist das erlebnispädagogische Angebot der Evangelischen Landeskirche in Baden: «Klettern in der Kirche». Nach 2017 und 2019 macht die «Kletterkirche» bereits zum drittenmal Station in Baden.

Es brauche Vertrauen, sich in luftige Höhe zu wagen, sagte vom Hoff und ergänzte: «auch Vertrauen ins Material».