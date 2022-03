Oberammergau (epd) - Der Theaterregisseur und Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl, hat den Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing erhalten. Stückls Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus sei eindrucksvoll, sagte die frühere Münchner evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler in ihrer Laudatio bei der Preisverleihung am Donnerstag in Oberammergau. Seine Inszenierungen seien leidenschaftliche Plädoyers gegen jede Menschenverachtung. «In diesen bösen Tagen, die wir gerade erleben» sei diese Botschaft wieder besonders notwendig.

Stückl habe Stücke wie «Ghetto», «Der Stellvertreter», «Nathan der Weise», «Hiob» und «Der Kaufmann von Venedig» sowie auch die weltberühmten Oberammergauer Passionsspiele «radikal von Anti-Judaismen, von Antisemitismus» befreit, sagte Breit-Keßler laut Redemanuskript. Auch bei der Wahl der Passions-Darsteller habe Stückl, der seit 1990 Spielleiter ist, Maßstäbe gesetzt. So dürften verheiratete Frauen seit mehr als 30 Jahren die Maria spielen - vorher ein Tabu. 1990 habe erstmals ein Protestant eine Hauptrolle bekommen, inzwischen auch Muslime. Das sei nicht nur tolerant, sondern couragiert in jeder Hinsicht.

Am 14. Mai starten wieder die Passionsspiele, die auf ein Pestgelübde zurückgehen. Erstmals wurden sie 1634 aufgeführt, seitdem finden sie in der Regel alle zehn Jahre statt. Eigentlich sollten sie

2020 aufgeführt werden, mussten aber wegen der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden.

Der Toleranz-Preis war Stückl bereits 2020 zugesprochen worden, wegen der Corona-Pandemie konnte die Übergabe aber bislang nicht stattfinden. Die Evangelische Akademie Tutzing vergibt ihren Toleranz-Preis seit 2000 alle zwei Jahre. Geehrt werden mit ihm Menschen und Initiativen, die sich für Benachteiligte einsetzen und verantwortungsbewusst handeln.