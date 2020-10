Die kanadische Literatur lag in einem tiefen Dornröschenschlaf und wurde kaum wahrgenommen. Zu Unrecht. Vom 14. bis 18. Oktober ist das Land Ehrengast der Buchmesse. Einladung zu einer literarischen Entdeckungsreise.

Von Olaf Schmidt

Kanada ist der zweitgrößte Staat der Erde. Wo also anfangen? Am besten da, wo alles begonnen hat: Auf Neufundland. Hier haben um das Jahr 1000 die ersten Europäer, die Wikinger, amerikanischen Boden betreten. Und vor zehn Jahren haben meine Familie und ich eine Weile dort gelebt und die Insel und ihre Bewohner kennen und lieben gelernt.

Neufundland, »the Rock«, der »Felsen«, wie die Insel im Volksmund heißt, liegt im Nordatlantik, ist so groß, wie die DDR gewesen ist, hat aber weniger Einwohner als Leipzig. Die Hauptstadt St.