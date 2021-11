Willkommen in der Kirche, das heißt seit Sonntag in Thüringen: mit 3G-Kontrolle. Und so hat es in Dosdorf im Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau zum 1. Advent funktioniert.

Von Paul-Philipp Braun

Es sind keine guten Nachrichten, mit denen Pfarrer Thomas Kratzer am Nachmittag des ersten Adventssonntags in der Dorfkirche St. Otmar zu Dosdorf seinen Gottesdienst beginnt: Er gedenkt des ehemaligen GKR-Vorsitzenden, der erst wenige Tage zuvor verstorben ist. "Im Krankenhaus, mit Corona", fügt der Pfarrer hinzu.

Es ist der Moment, an dem sich einige der acht Gottesdienstbesucher in der Dorfkirche ihre FFP2-Maske noch einmal ein Stück zurechtrücken. Die Sorge vor einer Infektion beschäftigt die Anwesenden. Und die Pandemie wird selbstverständlich in der Predigt des Pfarrers thematisiert.