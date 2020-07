Tausende singen Zuhause: Pop-Produzent Dieter Falk hat aus der Corona-Not eine Tugend gemacht. Jede Woche versammelt er Sängerinnen und Sänger vor dem heimischen Bildschirm, um gemeinsam zu singen. Willi Wild sprach mit ihm über Perlwein, Luther, Bach und andere Popstars.

Wie ist es für Sie, dass es im Moment keine Chorproben und Auftritte gibt?

Dieter Falk: Singen ist Ausdruck der Seele. Und wenn das in Gemeinschaft nicht möglich ist, ist das natürlich eine große Einschränkung. Ich habe versucht, aus der Not halbwegs eine Tugend zu machen und zu Anfang des Lockdowns die Idee von „SingenZuhause“ umgesetzt. Da sind wir zwar nicht im gleichen Raum, sondern nur via Bildschirm verbunden, aber es gibt zumindest eine Art Gemeinschaftsgefühl.