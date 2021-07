Die Geschichte beginnt im Grunde jeden Morgen, außer am Wochenende und in den Ferien, so irgendwann ab halb acht.

Von Ekkehard Steinhäuser

Sie beginnt in den Grundschulen, in den Regel-, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen, in den Gymnasien und in manchen Schulen der beruflichen Bildung. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene setzen sich jeden Tag mit den großen Fragen des Lebens auseinander: Wer bin ich und wer will ich sein? Woher kommen wir? Wie können wir gemeinsam das Zusammenleben aller gestalten? Wie gelingt Frieden? Wem kann ich vertrauen? Was dürfen wir hoffen? Sie sprechen von ihren eigenen Positionen und wie man in ihren Familien denkt.