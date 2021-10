Immer neue Abenteuer

Alles anders: In der elften Klasse verlor Christian Heering seine Sehkraft fast vollständig. Sein Abitur feierte er in diesem Sommer trotzdem. Kommende Woche beginnt sein Studium in Marburg, aber seiner Jungen Gemeinde bleibt er auch weiterhin erhalten.

Von Mirjam Petermann

Wenn es keinen konkreten Anlass gibt, dann passiert erst mal gar nichts“, sagt Christian Heering lachend. Gemeint ist der kirchliche Einsatz in Sachen Inklusion – auf allen Ebenen. Zwar sei man auf höherer Ebene vorbereitet, hier sei zumindest klar, was in konkreten Fällen zu tun sei. „Aber erst wenn man vor Ort konkret Dinge anspricht, fällt auf, was wirklich fehlt."

Ihm ist eine inklusive Kirche ein echtes Anliegen, dafür engagiert er sich auch im Landesjugendkonvent der EKM (LJK).