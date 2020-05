Am Morgen ein kurzer Bibelvers für den Tag, am Mittag ein paar Gedanken zum Innehalten oder ein Gebet und zum Abend ein paar Liedzeilen. Die Kirchengemeinde Gera war in den vergangenen Wochen sehr präsent im Alltagsleben ihrer Mitglieder und quasi immer da-bei – nämlich auf dem Smartphone.

Von Mirjam Peterman

Mehrmals täglich schickte ein Team um den Pfarrer der Stadtkirchengemeinde Gera, Stefan Körner, Nachrichten über einen Kanal des Messengers Telegram an über 100 Abonnenten. Im Gegensatz zum bekannteren Dienst WhatsApp sind hier weder Namen noch Telefonnummern der anderen Nutzer sichtbar. Schreiben können nur ausgewählte Moderatoren, von nervigen Bildchen und Videos bleibt man also verschont.