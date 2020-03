Klaus Töpfer ist die grüne Stimme unserer Zeit. Im In- und Ausland war und ist der Expertenrat des 81-Jährigen unverzichtbar. Mit Beatrix Heinrichs sprach der Bundesumweltminister a. D. über das Gärtnern, die Ohnmacht im Amt und den Grund, warum er freitags noch nie zu einer Klima-Demo war.

Herr Töpfer, die Vortragsreihe im Deutschen Nationaltheater, bei der Sie am Wochenende sprechen werden, steht unter der Überschrift „Blühende Landschaften“. Die hatten wir erstaunlicherweise in diesem Jahr schon im Februar. Der verfrühte Frühling ruft die Hobbygärtner in die Pflicht. Sie auch?

Klaus Töpfer: An der Gartenarbeit habe ich schon meine Freude. Aber wissen Sie, die Grenze zwischen einem ökologisch orientierten Gärtner und einem faulen Gärtner ist sehr eng.