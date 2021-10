Es gibt einen Weltmarkt für Brennstoffzellen, für Rohöl, ja, auch einen für Mikroalgen. Und seit der Amtseinführung der neuen EKM-Onlinepfarrerin wissen wir: Es gibt auch einen Weltmarkt im Internet – für unsere Kirche.

Eben das sagte Christian Fuhrmann, Leiter des Dezernats Bildung und Gemeinde im Landeskirchenamt, und führte den Missionsbefehl aus Matthäus 28, Vers 19 an: „Darum gehet hin und lehret alle Völker.“ Bedenkt man die Möglichkeiten, die sich online bieten, hört sich das gar nicht so schwer an. Doch Obacht, am World Wide Web haben sich schon so einige abgearbeitet, von Angela Merkel bis Boris Becker – aber selbst der war irgendwann "drin".

Wer das Netz verstehen will, muss von seinen Machern lernen. Von Steve Jobs zum Beispiel, dem wohl bekanntesten Mann der Digitalindustrie, der sagte: "Man kann die Kunden nicht fragen, was sie wollen, und versuchen, es ihnen zu geben. Denn wenn du es fertiggestellt hast, wollen sie schon wieder etwas Neues." Was wollte uns der Informationstechnologe damit sagen? Wahrscheinlich meinte er, man solle im Blick haben, was die Menschen tatsächlich brauchen. Nicht, was sie gerade suchen.

Kein schlechter Gedanke. Und durchaus anwendbar auf die Online-Aktivitäten unserer Kirche. Zu beachten wäre lediglich das "curiosity gap". Die sogenannte Neugierlücke, die durch spannende Ankündigungen Suchende anzieht, birgt die Gefahr, nicht nachhaltig zu verfangen. Ambitionierte kirchliche Online-Projekte, wie der Youtube-Kanal "Jana glaubt" haben das gezeigt. Was es braucht, ist eine Graswurzelbewegung – ein Online-Priestertum aller Gläubigen, wie Mirjam Petermann in dieser Woche kommentiert.

Nachrichten, Reportagen und Hintergründe aus Ihrer Kirchengemeinde, "Neuland" und darüber hinaus lesen Sie in Ihrer Kirchenzeitung

Themen der Woche

Onlinepfarrerin: Jennifer Scherf war bislang Gemeindepfarrerin im Kirchenkreis Merseburg. Seit September ist sie für die weltweite Gemeinde der EKM - »OnlineKirche« zuständig. Über Seelsorge aus dem Laptop und Nähe in unendlichen Weiten sprach sie mit Willi Wild.

Die richtigen Zahlen: In den vergangenen Jahrzehnten hat die Lotto-Gesellschaft in Sachsen-Anhalt rund 1800 Projekte im Bereich der kirchlichen Denkmalpflege mit 45 Millionen Euro gefördert. Uwe Kraus sprach darüber mit Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

Proporz: Sieht man sich die Namensliste für die EKD-Ratswahl bei der Synode Anfang November in Bremen genauer an, fallen als erstes fünf leitende Geistliche auf.

Glaube und Alltag

Gott als «die Lebendige»

