Ein Tintenfass habe ich noch nicht geworfen, im Streit mit dem Teufel. Aber Fischstäbchen habe ich neulich an die Wand geknallt, als meine Tochter wiederholt meckerte, das Essen schmecke nicht, „eklig!“ sei das und überhaupt habe es das doch erst neulich gegeben, das hänge ihr zum Halse raus. Durch den beherzten Wurf des verschmähten Essens habe ich die Dämonen aus meiner Brust gelassen und konnte wieder durchatmen. Im Home-Office, Home-Kindergarten, Home-Restaurant, Home-Home fühle ich mich Luther in seinem Wartburg’schen Asyl auch trotz 500 Jahren Zeitunterschied sehr verbunden.



Wobei die erzwungene Flucht beim Reformator ja großartige Kräfte freisetzte (auf die ich im Corona-Lockdown noch warte): Die grandiose Übersetzung der Bibel ins Deutsche und damit ein großer Schritt hin zum mündigen Christen. Die Bedeutung der Heiligen Schrift heute möchten die Internationale Martin Luther Stiftung, die Deutsche Bibelgesellschaft und das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik in einem spannenden Experiment nachgehen. Die Grimme-Preisträgerin Thea Dorn, der Georg Büchner-Preisträger Martin Mosebach und der Adelbert-von-Chamisso-Preisträger Senthuran Varatharajah werden im März, April und Mai für jeweils vier Wochen auf der Wartburg residieren, direkt neben Luthers Schreibstube. Dort führen sie einen inneren Dialog, ein Zwiegespräch mit Luthers Bibel und verfassen jeweils einen literarischen Text. Für mich hört sich das himmlisch an: Vier Wochen Zeit zum Denken und Schreiben, ohne dass eine aufgeweckte Sechsjährige am Ärmel zupft, „was gibt’s zu Essen, Mami?“ Wobei – so ehrlich muss ich sein – ich würde es wohl vermissen. Sehr. Zum Glück liegen ja noch ein paar Lockdown-Wochen vor uns. Ich gebe die Hoffnung nicht auf: Auf gutes Essen und gute Gedanken.

Luthers Bibelübersetzung und alles, was damit einhergeht, begleitet uns durch die Seiten der neuen Ausgabe der Kirchenzeitung: Die Sprache, die Bildung, unsere Fähigkeit, über unseren Glauben zu sprechen. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Unsere Themen:

Wie gehen Bibelübersetzer vor? Was macht die Arbeit so knifflig? In der kommenden Woche erscheint die Komplettausgabe der »Basis Bibel«, einer neuen Bibelübersetzung. Wir sprechen mit dem Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft.

Woher kommt die Widerstandskraft in der Krise? Religiöse Bildung bringt Glauben und Denken, Beten und Verstehen, Gewissheit und Toleranz zusammen, schreibt die EKD in einer aktuellen Stellungnahme.

Alles nur ein Missverständnis? Heißt es denn nun »Jungfrau« oder »junge Frau«? Geht ein Kamel durchs Nadelöhr oder ist in der Bibel eher von einem Schiffstau die Rede? Der Theologieprofessor Thomas Hieke geht Missverständnissen auf den Grund.

Warum ich Diakonin geworden bin? Absolventen des Diakonischen Bildungsinstituts berichten von ihren Erfahrungen.

Und außerdem:

Rechtsstreit geht in neue Runde

Erfolglos verfolgt

Geimpften mehr Freiheitsräume eröffnen

