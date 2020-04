Weimar (epd) - 75 Jahre nach dem historischen Befreiungstag des Konzentrationslagers Buchenwald am 11. April 1945 soll am Samstag eine "Thüringer Erklärung" veröffentlicht werden. Sie sei von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und den Repräsentanten der höchsten Verfassungsorgane Thüringens gemeinsam mit Überlebenden verfasst worden, teilte die Stiftung mit. Der für den vergangenen Sonntag (5. April) geplante Gedenkakt war aus Rücksicht auf die hochbetagten Überlebenden wegen der anhaltenden Corona-Krise abgesagt worden. Die "Thüringer Erklärung" trägt den Titel "75 Jahre danach - Historische Verantwortung wahren - Demokratie und Menschenrechte verteidigen".

Zur Veröffentlichung der Erklärung - zusammen mit den Reden, insbesondere auch der Überlebenden, die im Rahmen des Gedenkaktes im Deutschen Nationaltheater und in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora gehalten worden wären - sei eine Internetseite eingerichtet worden. Die Seite www.thueringer-erklaerung.de soll am 11. April online gehen, kündigte die Stiftung an. Sie biete auch die Möglichkeit zur Mitunterzeichnung der Erklärung. Zudem ließen sich auf ihr Statements von Überlebenden und Nachgeborenen zur fortwährenden Bedeutung der Erinnerung finden.

Insgesamt starben nach Stiftungsangaben in den Jahren 1937 bis 1945 mehr als 76.000 Männer, Frauen und Kinder in den beiden KZ Buchenwald bei Weimar und Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Mehr als 340.000 Menschen aus ganz Europa wurden in die beiden KZ und ihre Außenlager verschleppt.