Die Diakonie Mitteldeutschland und die Diakonie Sachsen rufen zum ersten „Lauf & Schenke“ Online-Lauf auf. Wegen der Corona-Pandemie gestaltet sich der traditionelle Lauf in diesem Jahr etwas anders. Die Läufer treffen sich nicht an einem Ort, sondern laufen individuell und an einem Tag zwischen dem 1. und 18. Juli. Der Erlös des Spendenlaufs kommt der Diakonie-Aktion "Kindern Urlaub schenken" zugute. Die Anmeldung erfolgt im Internet. Für jeden Teilnehmer wird eine eigene Spendenseite eingerichtet. Neben den Spendenpaten steuert die Evangelische Bank einen Euro pro Kilometer dazu. Und die Share Value Stiftung verdoppelt.