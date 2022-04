Brüssel (epd) - Katholische und ökumenische Kirchenverbände in Europa fordern Russland und die Ukraine zu einem Oster-Waffenstillstand auf. So solle den Christen beider Länder das Feiern des Osterfestes und allen Bürgern eine Atempause ermöglicht werden, heißt es in einem in Brüssel veröffentlichten Schreiben an die Präsidenten Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, das die Präsidenten der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Christian Krieger, und der Kommission der katholischen Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE), Jean-Claude Hollerich, unterzeichnet haben.

«Wir ersuchen Sie respektvoll, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erklären», heißt es in dem zugleich an Putin und Selenskyj gerichteten und auf Montag datierten Brief. Der Waffenstillstand solle von Beginn des 17. April bis zum Ende des 24. April dauern und so die verschiedenen Oster-Daten in West- und Osteuropa umfassen. Krieger und Hollerich zitieren auch Papst Franziskus mit der Aufforderung, im Anschluss sollten nicht die Waffen wiederaufgenommen, sondern Friedensverhandlungen begonnen werden.

Die KEK ist ein Dachverband von 114 anglikanischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen. Die COMECE besteht aus delegierten Bischöfen der katholischen Bischofskonferenzen aus den 27 EU-Mitgliedstaaten. Hollerich ist Erzbischof von Luxemburg, Krieger ist ein reformierter Pastor aus dem elsässischen Straßburg.