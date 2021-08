Bald enden die Ferien: In den Schulen üben Kinder das Rechnen und Schreiben. Können sie dort auch lernen zu glauben? Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland hat dazu viele Ideen.

Von Katja Schmidtke

An evangelischen Schulen steht mehr auf dem Stundenplan als Mathematik, Deutsch, Sport oder Musik. „Wir wollen, dass an unseren Schulen gerne und inspiriert gelebt und gelernt wird", sagt Christiane Schenk. In der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland leitet sie die Abteilung Schulentwicklung, und diese umfasst neben Zahlen, Daten und Prognosen auch die religiöse Sprachfähigkeit an den 21 Stiftungsschulen mit ihren rund 640 Mitarbeitern und 5500 Schülerinnen und Schülern.