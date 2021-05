Eine Studentin leitet künftig die Synode der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD): Anna-Nicole Heinrich aus Bayern. Das

Kirchenparlament wählte am Samstag die bislang jüngste Präses in der

Geschichte der EKD.

Hannover (epd). Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland

(EKD) hat die Regensburger Philosophie-Studentin Anna-Nicole Heinrich

an ihre Spitze gewählt. Die 25-Jährige setzte sich am Samstag bei der

digitalen konstituierenden Sitzung des Kirchenparlaments überraschend

gegen die 41-jährige Richterin und Grünen-Politikerin Nadine

Bernshausen aus Marburg durch. Für Heinrich stimmten 75 Delegierte,

für Bernshausen 39. Als Präses gehört Heinrich fortan auch dem Rat

der EKD an.

Die Studentin gehörte bereits der vorhergehenden Synode als

Jugenddelegierte an und ist in der aktuellen 13. Synode reguläres

Mitglied. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm wertete das

Ergebnis als «historisch». Es sei ein «ganz starkes Zeichen für

unsere Kirche» und zeige die Bedeutung, die junge Menschen für die

Gestaltung der Zukunft hätten. Der im Herbst ausscheidende

Ratsvorsitzende hatte sich stets für eine stärkere Beteiligung junger

Menschen in der evangelischen Kirche eingesetzt.

Die evangelische Kirche debattiert derzeit intensiv, wie sie mit

Mitglieder- und Relevanzverlust in der Gesellschaft umgehen soll.

Anna-Nicole Heinrich warb in ihrer Vorstellungsrede vor den Synodalen

für eine «optimistische Perspektive hinaus in die Weite», wenngleich

sie begleitet sein werde «von Spaßmaßnahmen, Rückbau und Umbau». «Als

Präses möchte ich für eine hoffnungsvolle, integrierende und

pragmatische Kirche stehen», sagte sie.

Mit Beginn einer neuen sechsjährigen Amtszeit der 13. Synode

kandidierte die bisherige Präses Irmgard Schwaetzer nicht mehr für

den Vorsitz. Die 79 Jahre alte ehemalige Bundesministerin hatte die

Synode fast acht Jahre lang geleitet.

Dem Kirchenparlament steht ein Präsidium mit sieben Mitgliedern

vor. Nach der Neubesetzung des Präsesamtes werden im Tagesverlauf

auch zwei Vizepräsides und vier Beisitzerinnen und Beisitzer neu

gewählt.

Das Amt als Synodenpräses ist zudem mit einem Sitz im Rat der EKD

verbunden. Die übrigen 14 Mitglieder diese Leitungsgremiums werden

bei der Herbstsitzung der Synode im November neu gewählt. Dann wird

auch der bisherige Ratsvorsitzende Bedford-Strohm aus dem Amt

scheiden.