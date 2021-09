Kirchenmusik: Bach-Kantaten und Paul-Gerhardt-Lieder, Lobpreis- und Lagerfeuersongs, das Angebot ist vielfältig. Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther geht das alles auf die Nerven und nicht auf den Geist.

Von Willi Wild

Anmaßend", findet Kantorin Johanna Korf, was Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther in seiner Bestandsaufnahme über die Kirchenmusik äußert. Der hält das musikalische Angebot der evangelischen Kirche für weitgehend verschlafen, einfallslos und bildungsbürgerlich. Anstatt um spirituelle Erlebnisse und Gotteserfahrung gehe es in erster Linie ums Wohlfühlen und Wellness.

In seinem Buch „Der Sound Gottes – Kirchenmusik neu entdecken“ provoziert Bayreuther mit der These, dass die Kirchenmusik im "Ohrensessel" eingeschlafen sei.