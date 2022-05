Die Vertreter der Jugendsynode der EKM haben gemeinsam mit Landessynodalen in zwölf Arbeitsgruppen Statements an die Landessynode erarbeitet. Durchgängig gefordert wurde, dass Jugendliche stärker in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einbezogen werden. Eine Kulturänderung für mehr Generationengerechtigkeit wurde angemahnt: „Jugend will in Gremien, wir wollen das Sagen haben“, hieß es dazu.

Unter dem Thema „Kann Kirche Öko? Logisch!“ wird als Beschlussvorlage in die Landessynode eingebracht, dass Dächer kirchlicher Gebäude grundsätzlich als Flächen für Fotovoltaikanlagen gesehen werden und das Landeskirchenamt alle Möglichkeiten zur Umsetzung prüfen soll.

Eine weitere Arbeitsgruppe benannte Digitalität als zukunftsweisend für die Kirche und fordert, dass die Synode „intensive Investitionen und ein Rahmenkonzept für digitale Arbeit auf allen kirchlichen Ebenen“ beschließen möge. In jedem Pfarrbereich soll einmal im Monat ein besonderer Gottesdienst generationsübergreifend und zentral mit gemeinsamem Essen, besucherfreundlichen Zeiten und gemeinsamen Gesprächen gefeiert werden, so die Forderung einer weiteren Arbeitsgruppe.



EKM-Liederbuch angeregt



Mit Blick auf das Jubiläum des Evangelischen Gesangbuchs im Jahr 2024 soll die Landeskirche einen generationsübergreifenden Liederwettbewerb organisieren, aus dem ein eigenes Liederbuch der EKM hervorgeht.

Weitere Forderungen der Arbeitsgruppen: transparente Gottesdienst-Abläufe, mehr Willkommenskultur in den Kirchengemeinden, bessere Partizipation und Kommunikation für und mit Jugendlichen, Offene Kirchen unterstützen, Möglichkeiten für Begegnung fördern, in jedem Kirchenkreis Bildung eines Ausschusses für soziale Arbeit.

Zudem wurde mehr Gastfreundschaft gegenüber anderen Konfessionen, Traditionen und Sprachen angemahnt. Mehrfach gefordert wurde, überholte Traditionen und Ansichten zu überdenken, zum Beispiel die Pflicht-Gottesdienstbesuche von Konfirmanden und das Segnen nur durch Ordinierte.

(red)