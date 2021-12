Geburt: sicher und selbstbestimmt

Werdende Eltern: Ein Kind zu bekommen, ist etwas Wunderbares. Doch Personalmangel und die Schließung von Kreißsälen verhindern oft eine stressarme Geburt. Vertreterinnen des Vereins Mother Hood setzen sich für eine bessere Betreuung von Müttern und Babys ein.

Von Christine Süß-Demuth

Es ist eine aufregende Zeit für die Schwangere, als die Geburt naht: Die Geburtsklinik ist ausgesucht, der Fahrweg geplant, die Tasche gepackt. Doch als die junge Frau mit Wehen in der Klinik ankommt, ist diese überfüllt. Sie wird an der Kreißsaaltür abgewiesen und muss sich eine andere Klinik suchen. – Leider kein Einzelfall, sagen Vertreterinnen des deutschlandweit tätigen Vereins Mother Hood mit Sitz in Bonn, in dem sich Mütter, Hebammen und Frauenärztinnen vor sechs Jahren zusammengeschlossen haben.