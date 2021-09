Bereits zum dritten Mal werden die Achava Festspiele in diesem Jahr auch wieder Station in Eisenach machen. Die Veranstaltungswoche mit jüdischem Schwerpunkt ist ein wichtiger Baustein für den interkulturellen Dialog in der Wartburgstadt geworden.

Vom 27. September bis 3. Oktober 2021 wird zu Gesprächen, Konzerten, Gottesdiensten, Führungen und Schülerprogrammen eingeladen. Mit prominenten Gästen, Diskussionen, gastronomischen Angeboten sowie Begegnung und Gespräch soll ein bewusstes Zeichen gegen das Wiedererstarken antisemitischer Tendenzen gesetzt und vielfältige Möglichkeiten zu Information und Gedankenaustausch geboten werden. Das Projekt ist bewusst auf ein breites Publikum ausgerichtet, das noch keine oder nur wenige Vorkenntnisse besitzt, und soll bewusst auch Kinder und Jugendliche ansprechen, unter anderem durch die Einbindung der Schulen in Eisenach und Umgebung.

Highlight wird auch diesmal wieder ein Straßenfest mit einem Kreativmarkt und Musik am 3. Oktober von 11 bis 18 Uhr auf dem Lutherplatz sein. Um 17. 30 Uhr wird ein Suppenduell das Festival beschließen. Suppen aus Syrien, Deutschland, Russland, Thailand und Spanien werden von einer Jury, bestehend aus einem Kind, einer Hoteldirektorin, einem Sternekoch und einer Klimaschutzmanagerin, verkostet und prämiert.

Alle Veranstaltungen im Überblick:

achava-festspiele.de/programm