Zwischen Glauben und Vernunft

Freund und theologischer Impulsgeber Anhalts war Philipp Melanchthon. Das Oratorium über ihn „Gott.alein.die.Ehr.“ erklingt wieder zu den bundesweiten Tagen der Chor- und Orchestermusik.

Von Johannes Killyen

Es ist nur einer von vielen bewegenden Augenblicken in diesem Oratorium: 70 Schülerinnen und Schüler erinnern sich an Luther und fallen ein in das Vaterunser – das die meisten von ihnen bis vor Beginn der Proben noch nie gesprochen haben. Doch um Luther geht es ja gar nicht in diesem gewaltigen Werk des Komponisten und Pianisten Christoph Reuter, geschrieben auf einen Text des Dessauer Autors Andreas Hillger. Sondern um Philipp Melanchthon, den „Praeceptor Germaniae“, einen Freund und theologischen Impulsgeber Anhalts.