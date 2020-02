Suhl (red) - Seit dem Sommer vergangenen Jahres darf sich der Kirchenkreis Henneberger Land Erprobungsraum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) nennen. Die Idee: Die Gemeinden sollen in den nächsten Jahren zu kleinen und größeren "Experimenten", also innovativen Projekten vor Ort, ermutigt werden. Das wichtigste Kriterium, welches die Projekte erfüllen müssen: Sie sollten die Christen mit den Menschen außerhalb der Kirchengemeinde verbinden, mit denen in der Kommune oder aus den Vereinen vor Ort.

Dabei will der Kirchenkreis unterstützen – ohne großen bürokratischen Aufwand, durch Beratung, Vernetzung und finanzielle Hilfen. Der Förderzeitraum der Projekte beträgt maximal drei Jahre. An den Kosten beteiligen sich die Gemeinden mit einem Eigenanteil. Als Ideengeber und Ansprechpartner für die Gemeinden stehen die Jugendpfarrerin Anna Böck und die Erprobungsraum-Koordinatorin Sandra Pries zur Seite.

Die Erprobungsräume gibt es bereits seit 2015. Meist sind es Einzelinitiativen, 54 zählt die EKM bis dato. Getragen werden sie von über 800 Ehrenamtlichen. Dass ein ganzer Kirchenkreis zum Erprobungsraum wird, ist jedoch ein Novum.

Die ersten "Experimente" gab es bereits. So hat sich der Kirchenkreis im Juli 2019 mit einem Gottesdienst und einem „Soul Saloon“ am Schleusinger Countryfestival am Bergsee Ratscher beteiligt oder am Thüringer Wald Firmenlauf in Oberhof teilgenommen. Unter anderem sind ein "Krimidinner" mit biblischen Speisen, ein Escape-Room-Spiel und ein Schattentheater, das bei Andachten oder Gottesdiensten einbezogen werden soll, als Erprobungsraum-Projekte im Kirchenkreis angemeldet. Auch ein Raum der Begegnung, den das Familienzentrum „Die Insel“ im Stadtzentrum von Suhl errichten will, ist als "Experiment" in Planung.