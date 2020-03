Erfurt (red) – Das Kölledaer Motorenwerk MDC Power unterstützt die Arbeit in der Notfallseelsorge und die Hospizarbeit der Johanniter in Mittelthüringen mit 3 500 Euro. Mit dem Geld soll vor allem die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in Notfallseelsorge und Hospizdienst finanziert werden. Das Notfallseelsorgeteam in der Region Weimar deckt derzeit mit sechs aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 24-Stunden-Rufbereitschaft ab. Hier ist der Bedarf an neuen, gut ausgebildeten ehrenamtlichen Mitstreitern besonders akut. Der Ambulante Hospizdienst der Johanniter besteht seit 2004 und hat mit fast 60 Ehrenamtlichen seinen Wirkungskreis seit Jahresanfang von der Region Weimar nach Erfurt ausgebreitet.