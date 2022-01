Altenburg (red) – Mit einem Gottesdienst in der Brüderkirche in Altenburg wird Kristin Jahn am 6. Februar, 10 Uhr, aus ihrem Amt verabschiedet. Jahn war seit Oktober 2017 Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land. Ab 1. März wird sie die Stelle als Generalsekretärin beim Deutscher Evangelischer Kirchentag antreten. Entpflichtet wird Jahn von Regionalbischöfin Friederike Spengler. Über die Frage, ob und ab wann die Superintendentenstelle erneut ausgeschrieben werden soll, müssten die entsprechenden Gremien in Perspektivgesprächen entscheiden, erklärte die Regionalbischöfin. Im Süden der EKM ist darüber hinaus in den Kirchenkreisen Greiz, Bad Salzungen-Dermbach, Hildburghausen-Eisfeld, Bad Frankenhausen-Sondershausen und Henneberger Land die Stelle des Superintendenten vakant oder soll zunächst nicht erneut ausgeschrieben werden.