Erfurt (red) - Katholische und evangelische Christen im Kirchenkreis Erfurt sollen am Ostersonntag nicht auf ihren Gottesdienst verzichten müssen, obwohl die Kirchen derzeit offiziell geschlossen sind. Es ist ein besonderer Gottesdienst, der nur dank moderner Technik „besucht“ werden kann: Der Gottesdienst mit kurzer Predigt und feierlicher Öffnung des kostbaren Schnitzaltars wurde vom Regionalsender Salve TV aufgezeichnet. Er kann an Ostersonntag um 9.30 Uhr über Salve TV, die Website des Kirchenreises Erfurt sowie die Facebook-Seite des Kirchenkreises angeschaut werden. Zudem betreibt der Kirchenkreis Erfurt seit kurzem einen eigenen Kanal bei Youtube. Auch dort kann die Aufzeichnung angeschaut werden.

„Wir alle, ob Erwachsene oder Kinder, müssen zurzeit mit vielen Einschränkungen leben. Und doch wird gerade dadurch der Blick auf das Wesentliche gelenkt. Ostern ist jetzt ganz nahe“, sagte der Senior des Kirchenkreises, Matthias Rein. Und Dechant Marcellus Klaus von der katholischen Gemeinde St. Laurentius ergänzt: „Nach der langen Dunkelheit des Passionszeit öffnet sich an Ostersonntag das Buch des Lebens für ein neues Kapitel. Das symbolisiert die Öffnung des Altars in der Reglerkirche.“Weitere Mitwirkende in dem Gottesdienst sind Gabriele Lipski, Pfarrerin an der Reglergemeinde, Pater Jeremias Kiesl von den Augustinern sowie Joannes Häußler, Kantor an der Reglergemeinde.

Tipp Sendetermin: Ostersonntag, 9.30 Uhr, Salve TV (Kabel)

Weitere Informationen: kirchenkreis-erfurt.de