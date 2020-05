Arnstadt (red) – Die neue Super-intendentin des Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau, Elke Rosenthal, wird am Pfingstmontag, 14 Uhr, in der Bachkirche Arnstadt in ihr Amt eingeführt. Dabei geht der Kirchenkreis neue Wege: Die Gemeinde der St.-Jakobus-Kirche in Ilmenau ist eingeladen, am Livestream-Gottesdienst per Leinwand teilzunehmen. Pfarrerin Rosenthal (57) ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie folgt als Superintendentin auf Angelika Greim-Harland, die 2019 aus dem Dienst ausschied.

t1p.de/dad98