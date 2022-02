In Sachsen-Anhalt werden junge Leute gesucht, die Lust am Musizieren haben. Gleich für zwei Ensembles, zwei Projekte, möchte man Nachwuchs generieren.

Zum einen werden junge Chorsänger für einen Projektchor gesucht. Anlass ist das Internationale Chorfest, dass vom 5. bis 9. Oktober in Magdeburg stattfinden soll. Im Abschlusskonzert des Festivals soll die monumentale, stimmgewaltige Friedensmesse "The armed Man" von Karl Jenkins der Höhepunkt sein. Mit Singakademie, Neuem Magdeburger Kammerchor, dem jungen Projektchor und einem internationalen Chor sollen ungefähr 100 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne stehen. Das außerordentlich bewegende Meisterwerk des walisischen Komponisten soll im Opernhaus Magdeburg gemeinsam mit Solisten und der Magdeburgischen Philharmonie unter der Leitung der Berliner Dirigentin Donka Miteva erklingen. Außerdem steht mit dem Auftragswerk des Berliner Komponisten Marius Felix Lange eine Uraufführung auf dem Programm.

Der Chordirektor des Theaters Magdeburg, Martin Wagner, wird das Stück mit dem Projektchor einstudieren. Chorerfahrungen und Notenkenntnisse sind für das rhythmisch anspruchsvolle Werk von Karl Jenkins von Vorteil, sicheres Vom-Blatt-Singen hingegen ist nicht nötig. Wagner probt wöchentlich mittwochs. Ein Auswahlvorsingen ist für den Mittwoch, 23. Februar, vorgesehen. Anmeldungen werden per Mail mit Angabe der Stimmgruppe und dem Betreff "Jenkins" erbeten.

Zum anderen möchte das Ensemble Junge Musik Sachsen-Anhalt für die Spielzeit 2022/23 wieder neue Mitstreiter im Alter von 14 bis 25 Jahren begrüßen. Gefragt sind Musikerinnen und Musiker, die Zeit und Lust haben, sich auf neue Klänge einzulassen, diese intensiv mit zu entwickeln, sie zur Aufführung zu bringen und die Probenwochenenden und Konzerttermine verbindlich in ihren Kalender einzutragen. „Jedes Instrument ist möglich“, heißt es im Aufruf. Auch Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Regelmäßiger Probenort ist das Gesellschaftshaus Magdeburg.

Ab Oktober 2022 wird das EJM ein Konzertprogramm erarbeiten, das im April 2023 uraufgeführt wird. Weitere Auftrittstermine, auch außerhalb Magdeburgs, sind ebenfalls geplant. Wer ab dem Herbst dieses Jahres in diesem jungen Ensemble mitspielen möchte, sollte sein Instrument sicher beherrschen, zweimal im Monat an Probenwochenenden teilnehmen können und Freude daran haben, Stücke selbständig vor- und nachzubereiten. Bewerber werden zu einem Vorspiel am 30. April eingeladen. Dafür sollte die Anmeldung bis zum 8. April erfolgen. Bereits jetzt sucht das Ensemble dringend nach einer kurzfristigen Neubesetzung für die Geigenposition, um die aktuelle Saison 2022 abzusichern.

(red)



chorfest-magdeburg.de

musikschulen-in-sachsen-anhalt.de/ensemble-junge-musik