Gartenliebe: Für Ruth Bredenbeck aus Erfurt klingt dieses Halbjahr mit zwei Jubiläen aus. Im Juni wird sie 60 – und die von ihr begründete Thüringer Gartenakademie zehn Jahre alt. Iris Pelny sprach mit ihr im Brühler Garten über die Naturwissenschaften – und den Glauben.

Sie haben einmal gesagt: Dass in der Kirche Wert auf Kunst und Musik gelegt wird, sei zweifellos wichtig. Aber ein Garten habe noch mal eine eigene Aussagekraft …

Ruth Bredenbeck: Die Bibel ist voller Gartenerzählungen, vom Sündenfall im Paradies bis zu Gethsemane und der Auferstehung Jesu aus dem Grab in einem Garten. Blaise Pascal hat einmal gesagt: „In einem Garten ging die Welt verloren, in einem Garten wurde sie erlöst.“ Eines meiner Lieblingsbilder ist von Emil Nolde „Der Große Gärtner“.