Gera (red) – Die Flüchtlingsseelsorge im Kirchenkreis Gera hat ein Kochbuch mit somalischen, syrischen und eritreischen Rezepten herausgegeben. Entstanden ist die Sammlung im Rahmen des vom Diakonieverbund Gera geförderten Kochprojekts "Wer kommt, bringt Essen mit“. Im vergangenen Jahr hatten dafür die Evangelische und Katholische Kirche sowie die Freikirchliche Gemeinde G 26 ihre Küchen zur Verfügung gestellt. Im Kochbuch finden sich nicht nur die Rezepte der Teilnehmer. Die Sammlung erzählt auch die Lebensgeschichten der neu nach Gera gekommenen Mitbürger.

Das internationale Kochbuch für Gera ist gegen eine Spende in der Diakonieberatungsstelle, im Gemeindebüro St. Elisabeth, in der Freikirchlichen Gemeinde G 26, im Pfarramt Rüdersdorf sowie im christlichen Laden in Gera-Langenberg erhältlich.