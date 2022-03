Der Acker im Tafelgarten hat derzeit zwar Ruhepause. Doch im Johannes-Falk-Projekt ist das Team auch im Winter aktiv. Während der kalten Jahreszeit würden unter anderem handwerkliches Geschick, Ausdauer und Konzentration geschult, erklärt Melanie Mund, Leiterin des Projektes. "Zudem können die Teilnehmer Fähigkeiten entdecken, die bisher verborgen in ihnen schlummerten."

Von Daniela Klose



Seit 2001 bietet das Projekt des Marienstifts Arnstadt straffällig gewordenen Erwachsenen und Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinnützige Arbeit zur Erfüllung ihrer gerichtlichen Auflage abzuleisten. Dabei arbeitet man eng mit dem Jobcenter im Ilm-Kreis zusammen, um Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. So hat das Sozialprojekt seit zwei Jahren auch die Genehmigung, im Winter Maßnahmen anzubieten.

In der Holzwerkstatt des Falk-Projektes entstehen beispielsweise Vogelhäuschen und Eichhörnchenkobel. Genutzt werden sie für den Tafelgarten und den Tierpark, wo andere Projekt-Teilnehmer Instandhaltungsarbeiten leisten. "Das Winterprojekt dient dem Natur- und Umweltschutz, soll aber zugleich auch unser Angebot erweitern helfen", sagt Mund. Auch das Holzgerüst für ein Gewächshaus ist vom Garten-Team gebaut worden. Noch steht es in Einzelteilen in der Werkstatt, doch schon in der neuen Saison sollen darin Gurken und Tomaten wachsen.

Sobald das Wetter es zulässt, soll es im Tafelgarten einen Großeinsatz mit allen verfügbaren Teilnehmern geben. Geplant ist, das Gelände für die frische Aussaat vorzubereiten und so den 2000 Quadratmeter großen Acker aus dem Winterschlaf zu erwecken.