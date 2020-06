"Die Idee ist einfach. Wir lesen die Bibel, vom ersten Vers aus dem Buch Genesis bis zum letzten Vers aus der Offenbarung des Johannes", sagt Pastor Andreas Erben von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Gera. Er hat diesen Bibelmarathon gestartet.

Von Wolfgang Hesse

"Wir leben gerade in einem Epochenwechsel, vergleichbar mit der Friedlichen Revolution im Jahre 1989. Jetzt und nach der Pandemie ist die Welt eine andere. Die Kultur, in der wir leben, verändert sich rapide", erklärt Andreas Erben als sein Anliegen. "Ich fühle tief in mir, in einer Zeit, wo wir das Leben neu durchbuchstabieren müssen, ist es an der Zeit, das Buch, welches unsere gesamte Kultur geprägt hat, einfach wieder neu zu hören.